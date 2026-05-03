İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Mirtağı Əsədov: Naxçıvana səfərimiz və konfranslar milli-mənəvi birliyimizi gücləndirir

    Din
    • 03 may, 2026
    • 13:46
    Mirtağı Əsədov: Naxçıvana səfərimiz və konfranslar milli-mənəvi birliyimizi gücləndirir

    Bizim üçün çox xoşdur ki, "Zəngəzur yolu – tarixin izi ilə" adlı konfransda iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər etmişik və bu çərçivədə Naxçıvana gəlmişik.

    Bu sözləri "Report"un yerli bürosuna müsahibəsində Ümumi Gürcüstan Müsəlmanları Ali Dini İdarəsinin sədri Mirtağı Əsədov deyib.

    O, qeyd edib ki, bu, Naxçıvana ilk səfəridir: "Həm bu gözəl diyarı görmək, həm də xaqımızı daha yaxından tanımaq baxımından səfər mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Belə konfrans və tədbirlərin təşkili həm bizim üçün, həm də dünyada yaşayan azərbaycandilli, türkdilli müsəlmanlar üçün çox faydalı və vacibdir".

    M.Əsədovun sözlərinə görə, bu cür tədbirlər milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına, bir-birimizi daha yaxından tanımağa və ortaq problemləri müzakirə edərək onların həlli istiqamətində gələcək addımların müəyyənləşdirilməsinə kömək edir: "Bu cür tədbirlərin davamlı olması əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Belə görüşlər nə qədər çox təşkil olunsa, Azərbaycanın hər bölgəsində keçirilsə, bir o qədər faydalı olar. İki dəfə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olmuşam. Bu səfərlər mənim üçün çox qürurverici və duyğusal anlarla yadda qalıb.

    Bir zamanlar torpaqlarımızın işğal altında olması bizim üçün ağır idi. Şükür ki, bu çətin dövrü arxada qoyduq. Bu gün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü görmək və onu bütöv şəkildə ziyarət etmək hər birimiz üçün böyük sevincdir".

    Naxçıvan Konfrans Mirtağı Əsədov

    Son xəbərlər

    19:50
    Foto

    Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİB

    Turizm
    19:40
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyib

    Komanda
    19:39

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Hadisə
    19:34

    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14
    Foto

    "Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olub

    Daxili siyasət
    19:01

    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Region
    18:47

    Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıb

    Media
    18:31

    Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Region
    18:23

    Azərbaycanın cüdo millisi "Böyük Dəbilqə"də 3 medal qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti