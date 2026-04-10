ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух боевиков в секторе Газа
- 10 апреля, 2026
- 14:47
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации двух вооруженных лиц, планировавших в ближайшее время атаки против израильских сил в секторе Газа.
Как сообщает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, на юге сектора Газа был ликвидирован Махмуд Барим, связанный с группировкой "Катибат аль-Муджахидин". Сообщается, что он занимался наблюдением за передвижением израильских сил.
На севере сектора Газа был ликвидирован Ахмед Мухаммад Салех - член движения ХАМАС, которого израильская сторона обвиняет в причастности к ряду атак против ЦАХАЛ.
