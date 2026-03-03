Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    ЦАХАЛ завершил волну ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 12:49
    ЦАХАЛ завершил волну ударов по командным центрам Хезболлы в Бейруте

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершил волну ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    "ЦАХАЛ завершил короткое время назад волну ударов по командным центрам, складам вооружений и компонентам спутниковой связи разведывательного штаба радикальной группировки "Хезболла", которые использовались под гражданским прикрытием", - говорится в сообщении.

    Согласно информации, в ходе операции были поражены узлы связи, используемые группировкой для провокаций и сбора разведданных.

    "Все пораженные цели являются объектами, принадлежащими "Хезболле" и предназначенными для реализации различных замыслов против ЦАХАЛ и мирных граждан Государства Израиль", - отметили в армии.

    При этом в ЦАХАЛ подчеркнули, что до нанесения ударов были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая предварительные предупреждения, применение высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.

