Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершил волну ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"ЦАХАЛ завершил короткое время назад волну ударов по командным центрам, складам вооружений и компонентам спутниковой связи разведывательного штаба радикальной группировки "Хезболла", которые использовались под гражданским прикрытием", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в ходе операции были поражены узлы связи, используемые группировкой для провокаций и сбора разведданных.

"Все пораженные цели являются объектами, принадлежащими "Хезболле" и предназначенными для реализации различных замыслов против ЦАХАЛ и мирных граждан Государства Израиль", - отметили в армии.

При этом в ЦАХАЛ подчеркнули, что до нанесения ударов были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая предварительные предупреждения, применение высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.