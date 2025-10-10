Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    ЦАХАЛ выводит часть войск из сектора Газа

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 11:27
    ЦАХАЛ выводит часть войск из сектора Газа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала вывод войск из сектора Газа на согласованные линии развертывания в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС об освобождении всех заложников.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    Отмечается, что вывод войск начал осуществляться с ночи 10 октября. Сообщается, что часть войск уже была полностью выведена из сектора.

    По информации газеты, ЦАХАЛ завершит отвод войск в течении 24 часов после того, как правительство Израиля официально ратифицирует соглашение с ХАМАС.

    После завершения операции ЦАХАЛ будет контролировать чуть более половины территории сектора, или 53%, большая часть которой находится за пределами городских районов.

    В эти территории входит зона вдоль всей границы Газы, в том числе пограничный район между Египтом и Газой.

    İsrail hərbçilərinin bir hissəsini Qəzzadan çıxarır

