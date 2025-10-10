İsrail hərbçilərinin bir hissəsini Qəzzadan çıxarır

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 11:50
    İsrail Müdafiə Ordusu HƏMAS ilə razılaşma çərçivəsində Qəzza zolağından hərbçilərinin çıxarılmasına başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, qoşunların çıxarılması oktyabrın 10-da gecə saatlarından başlayıb. Bildirilir ki, qoşunların bir hissəsi artıq Qəzza zolağından tam çıxarılıb.

