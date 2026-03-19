Pit Heqset: ABŞ-nin İrana zərbələrinin hədəfləri dəyişməyib
- 19 mart, 2026
- 16:46
ABŞ-nin İrandakı hədəfləri fevralın 28-dən zərbələrin başlanmasından bəri dəyişməyib.
"Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ müharibə naziri Pit Heqset jurnalistlərə bildirib.
"Məqsədlər əvvəlki kimi qalır: İranın raket qurğularını, müdafiə sənaye bazasını və hərbi-dəniz donanmasını məhv etmək, həmçinin İranın nüvə silahı əldə etməsinə yol verməmək", - o deyib.
