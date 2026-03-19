Пит Хегсет: Цели ударов США по Ирану не изменились

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Другие страны
    • 19 марта, 2026
    • 16:35
    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что цели Соединенных Штатов в Иране не изменились с момента начала ударов 28 февраля.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом он сообщил журналистам.

    "Цели остаются прежними: уничтожить иранские ракетные установки, оборонно-промышленную базу и военно-морской флот, а также не допустить получения Ираном ядерного оружия", - сказал он.

    Он также добавил, что сегодняшняя операция против Ирана, как и вчерашняя, будет самой масштабной за всю историю.

    Хегсет также отметил, что военные операции США идут по плану и в соответствии с поставленными задачами, отметив, что иранская противовоздушная оборона "сметена", а ее оборонно-промышленная база "в подавляющем большинстве уничтожена".

    "США потопили более 120 кораблей иранского военно-морского флота. Также уничтожены 11 иранских подводных лодок",- подчеркнул он.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Пит Хегсет Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Корпус стражей исламской революции (КСИР) Пентагон США
    Pit Heqset: ABŞ-nin İrana zərbələrinin hədəfləri dəyişməyib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:01

    В регионе
    16:54

    Энергетика
    16:53

    Внешняя политика
    16:51

    Другие страны
    16:48

    В регионе
    16:45

    Финансы
    16:40

    Финансы
    16:38

    Энергетика
    16:35

    Другие страны
    Лента новостей