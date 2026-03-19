Premyer Liqa: "Zirə" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib
Futbol
- 19 mart, 2026
- 16:50
"Zirə" Misli Premyer Liqasının XXV turunda qələbə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, Rəşad Sadıqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə "Karvan-Yevlax"ı üstələyib.
"Qartallar" Yevlax şəhər stadionunda gerçəkləşən qarşılaşmada minimal hesabla qalib gəlib - 1:0.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 42-yə çatdıran "Zirə" 4-cü pillədə qərarlaşıb. Meydan sahibləri 8 xalla sonuncu - 12-ci sıradadır.
Günün ikinci matçında "Sabah" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək.
Qeyd edək ki, tura martın 21-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Araz-Naxçıvan" səfərdə "Şamaxı"nı minimal hesabla üstələyib - 1:0.
