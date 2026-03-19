Hikmət Hacıyev Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin siyasi direktorları ilə fikir mübadiləsi aparıb
- 19 mart, 2026
- 16:54
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının (PA) xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "Nordic-Baltic Eight" (Şimali Baltik Səkkizliyi) ölkələrinin siyasi direktorları ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.
"Nordic-Baltic Eight (NB8)" ölkələrinin siyasi direktorları ilə səmərəli fikir mübadiləsi apardım. Bu, NB8-in Azərbaycana ikinci belə səfəridir və biz məmnunuq ki, NB8 ilə Azərbaycan arasında siyasi dialoq və məsləhətləşmələr inkişaf etməkdə davam edir", - paylaşımda qeyd olunub.
I had fruitful exchange with the political directors from the Nordic and Baltic States - NB8. It is the 2nd of such visit by NB8 to Azerbaijan and we are pleased that political dialogue and consultations continue to grow between NB8 and Azerbaijan. pic.twitter.com/B3Xqy9RUiS— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 19, 2026