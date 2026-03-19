Хикмет Гаджев: Политический диалог Азербайджана со странами NB8 продолжает развиваться

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с представителями МИД стран Северной Европы и Балтии (Северо-Балтийская восьмерка, NB8).

Как сообщает Report, в своей публикации в соцсети Х помощник президента назвал плодотворными переговоры, состоявшиеся сегодня в Баку.

"У меня состоялся плодотворный обмен мнениями с политическими директорами Северной Европы и Балтии - NB8. Это уже второй подобный визит представителей NB8 в Азербайджан, и мы рады, что политический диалог и консультации между NB8 и Азербайджаном продолжают развиваться", - написал он.