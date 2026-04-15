    ЦАХАЛ укрепляет оборонительные позиции на юге Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет активные действия в южных районах Ливана, направленные на усиление оборонительных позиций.

    Как передает Report, об этом сообщили в армейской пресс-службе.

    "Военнослужащие 8-й бригады ЦАХАЛ, действующие в составе 91-й дивизии, продолжают осуществлять точечные наземные операции с целью укрепления передового рубежа обороны на юге Ливана, а также обеспечения безопасности жителей северных территорий Израиля", - отмечается в сообщении.

    По данным армейского ведомства, в рамках проведенных операций израильские военные выявили пусковую установку, направленную в сторону северной части Израиля, а также обнаружили противотанковые ракетные комплексы и иные виды вооружений, которые использовались ливанской радикальной группировкой "Хезболлах" для подготовки ударов по еврейскому государству.

    Напомним, что 14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня.

    İsrail ordusu Livanın cənubunda müdafiə mövqelərini möhkəmləndirir

    Последние новости

    12:43

    Трамп: Напряженность в отношениях с Лондоном не скажется на визите Карла III

    Другие страны
    12:34

    Такаити: Япония предоставит странам АСЕАН $10 млрд для обеспечения поставок нефти

    Другие страны
    12:28

    Эдгарс Ринкевичс посетит Азербайджан на следующей неделе

    Внешняя политика
    12:24

    Прямые авиарейсы между Ташкентом и Ереваном запланированы на май 2026 года

    В регионе
    12:19
    Фото

    Эльнур Мамедов обсудил Хартию о стратегическом партнерстве с представителями Госдепа

    Внешняя политика
    12:17

    В велогонке Баку-Ханкенди выступят 25 команд

    Индивидуальные
    12:17

    В Азербайджане 698 пациентов с наркозависимостью проходят лечение в трех центрах

    Внутренняя политика
    12:10

    В Азербайджане в I квартале к ответственности привлечены более 1 тыс. человек за наркопреступления

    Происшествия
    12:00

    Армандс Краузе: Латвия готова содействовать в восстановлении лесов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    Лента новостей