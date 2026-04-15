ЦАХАЛ укрепляет оборонительные позиции на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет активные действия в южных районах Ливана, направленные на усиление оборонительных позиций.

Как передает Report, об этом сообщили в армейской пресс-службе.

"Военнослужащие 8-й бригады ЦАХАЛ, действующие в составе 91-й дивизии, продолжают осуществлять точечные наземные операции с целью укрепления передового рубежа обороны на юге Ливана, а также обеспечения безопасности жителей северных территорий Израиля", - отмечается в сообщении.

По данным армейского ведомства, в рамках проведенных операций израильские военные выявили пусковую установку, направленную в сторону северной части Израиля, а также обнаружили противотанковые ракетные комплексы и иные виды вооружений, которые использовались ливанской радикальной группировкой "Хезболлах" для подготовки ударов по еврейскому государству.

Напомним, что 14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня.