ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана
Другие страны
- 28 марта, 2026
- 07:59
Армия обороны Израиля заявила о новом ракетном запуске со стороны Ирана и ведет перехват целей.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля зафиксировала ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля. Системы обороны работают для перехвата угроз", - отмечается в сообщении.
Жителям рекомендовано переместиться в защищенные помещения и оставаться там до получения дальнейших указаний.
Последние новости
08:22
Фото
МЧС эвакуировало 33 человека из подтопленных районов Баку и Сумгайыта - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
08:12
Bank of America выплатит $72,5 млн по иску, связанному с ЭпштейномДругие страны
07:59
ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны ИранаДругие страны
07:22
Вэнс заявил о намерении разобраться с документами об НЛОДругие страны
06:46
СМИ: США могут пересмотреть обязательства перед странами НАТО из-за расходов на оборонуДругие страны
06:14
СМИ: Объекты ВМС Ирана в Тегеране подверглись авиаударамВ регионе
05:57
США впервые поставят Саудовской Аравии истребители F-35Другие страны
05:25
Трамп назвал ошибкой отсутствие НАТО в операции против ИранаДругие страны
04:49
Фото