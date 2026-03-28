ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

Армия обороны Израиля заявила о новом ракетном запуске со стороны Ирана и ведет перехват целей.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля зафиксировала ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля. Системы обороны работают для перехвата угроз", - отмечается в сообщении.

Жителям рекомендовано переместиться в защищенные помещения и оставаться там до получения дальнейших указаний.