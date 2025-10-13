Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Семь израильских заложников переданы Красному Кресту

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 09:20
    Семь израильских заложников переданы Красному Кресту

    ЦАХАЛ получил от Международного комитета красного креста (МККК) сообщение, что ему переданы 7 израильских заложников.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

    Катарский канал Al-Araby сообщает, что в настоящее время военное крыло ХАМАС передает израильских заложников в Красный Крест в городе Газа.

    ХАМАС запрещает съемку процедуры обмена.

    Израиль ХАМАС заложники МККК
    Yeddi israilli girov Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil verilib
    Seven hostages said handed to Red Cross

