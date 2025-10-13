Семь израильских заложников переданы Красному Кресту

ЦАХАЛ получил от Международного комитета красного креста (МККК) сообщение, что ему переданы 7 израильских заложников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

Катарский канал Al-Araby сообщает, что в настоящее время военное крыло ХАМАС передает израильских заложников в Красный Крест в городе Газа.

ХАМАС запрещает съемку процедуры обмена.