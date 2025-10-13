Yeddi israilli girov Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil verilib
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 09:33
İsrail Müdafiə Ordusu Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən (BQXK) ona 7 israilli girovun təhvil verildiyinə dair məlumat alıb.
Bu barədə "Report" "Times of Israel"ə istinadən xəbər verir.
Qətərin "Al-Araby" kanalı bildirib ki, hazırda HƏMAS-ın hərbi qanadı Qəzza şəhərində israilli girovları Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil verir.
HƏMAS mübadilə prosesinin çəkilişini qadağan edib.
Son xəbərlər
10:04
CAR-da baş verən yol qəzasında 40 nəfər ölübDigər ölkələr
10:01
Foto
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu "Dükkan" restoranına "5 ulduz" sertifikatı təqdim edibBiznes
10:00
İslamabadda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin Üçüncü Üçtərəfli Görüşü keçirilirXarici siyasət
10:00
Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökümət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçirilirXarici siyasət
09:59
Bakıda qətl törədilib, 16 yaşlı oğlan saxlanılıbHadisə
09:59
150-dən çox fələstinli məhbus digər ölkələrə deportasiya ediləcəkDigər ölkələr
09:56
Rahil Məmmədov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıbFutbol
09:54
Foto
BİAF 2025: klassikanın müasir incəsənətlə qovuşduğu məkan 2-ci həftəsonunun proqramıBiznes
09:51