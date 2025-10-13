İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Yeddi israilli girov Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil verilib

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 09:33
    Yeddi israilli girov Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil verilib

    İsrail Müdafiə Ordusu Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən (BQXK) ona 7 israilli girovun təhvil verildiyinə dair məlumat alıb.

    Bu barədə "Report" "Times of Israel"ə istinadən xəbər verir.

    Qətərin "Al-Araby" kanalı bildirib ki, hazırda HƏMAS-ın hərbi qanadı Qəzza şəhərində israilli girovları Qızıl Xaç Komitəsinə təhvil verir.

    HƏMAS mübadilə prosesinin çəkilişini qadağan edib.

    Семь израильских заложников переданы Красному Кресту
    Seven hostages said handed to Red Cross

