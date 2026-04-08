Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    ЦАХАЛ признал, что синагога в Тегеране стала "сопутствующей жертвой" удара по иранскому командующему

    Другие страны
    08 апреля, 2026
    • 01:06
    ЦАХАЛ признал, что синагога в Тегеране стала сопутствующей жертвой удара по иранскому командующему

    Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ ) признала свою причастность к удару, нанесенному синагоге в Тегеране, заявив, что целью был высокопоставленный иранский командир, и выразили сожаление по поводу "сопутствующей жертвы", причиненного расположенной неподалеку еврейской синагоги.

    Как передает Report, об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

    Отмечается, что Армия обороны Израиля признала нанесение удара по высокопоставленному командиру из Хатам аль-Анбия, иранского военного командования по чрезвычайным ситуациям.

    "Поступили сообщения о том, что в результате удара также пострадала расположенная неподалеку синагога. ЦАХАЛ сожалеет о сопутствующем ущербе, нанесенном синагоге, и подчеркивает, что удар был направлен на важную военную цель в вооруженных силах Ирана", - говорится в заявлении.

    Армия настаивала на том, что предприняла шаги для "минимизации риска причинения вреда гражданскому населению" в ходе удара, "включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение".

    Ранее многочисленные иранские новостные источники сообщили об ударе по синагоге Рафи-Ния. Во внутреннем отчете Министерства по делам диаспоры Израиля говорится, что видеоматериалы, предположительно с места происшествия, показывают, как спасатели разбирают груды обломков и мусора, а на фотографиях видны разбросанные религиозные книги и поврежденные элементы интерьера. Во внутреннем отчете министерства отмечается, что утверждение о повреждении синагоги подтверждается "несколькими источниками, хотя все они иранские".

    İsrail Tehrandakı sinaqoqun vurulmasını etiraf edib

    Последние новости

    01:09

    Футбол
    01:06

    ЦАХАЛ признал, что синагога в Тегеране стала "сопутствующей жертвой" удара по иранскому командующему

    Другие страны
    00:38

    Другие страны
    00:14

    Другие страны
    00:00

    Внутренняя политика
    23:49

    Другие страны
    23:45
    Видео

    В регионе
    23:24

    В регионе
    23:04

    В регионе
    Лента новостей