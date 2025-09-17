ЦАХАЛ открыл дополнительный коридор для эвакуации жителей Газы

В среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что открывает дополнительный безопасный коридор на 48 часов, по которому палестинцы смогут покинуть город Газа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Издание отмечает, что коридор открыт в рамках усилий по эвакуации гражданского населения из города на период операции против радикальной группировки ХАМАС.

Как сообщалось, Израиль в ночь на 16 сентября начал наземное наступление на палестинский город Газу с целью установления контроля над ним.