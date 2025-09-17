İsrail Qəzza sakinlərinin təxliyəsi üçün əlavə dəhliz açıb
Digər ölkələr
- 17 sentyabr, 2025
- 14:43
İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) fələstinlilərin Qəzza şəhərini tərk edə bilməsi üçün 48 saat müddətinə əlavə təhlükəsiz dəhlizin açıldığını bəyan edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi IDF-in mətbuat xidmətinə istinadən bildirib.
Nəşr qeyd edib ki, dəhliz HƏMAS-a qarşı əməliyyat dövründə mülki əhalinin şəhərdən təxliyəsi ilə bağlı səylər çərçivəsində açılıb.
Xatırladaq ki, avqustun 20-də İsrail ordusu Qəzza şəhərinə hücuma başlayıb.
