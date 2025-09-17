İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İsrail Qəzza sakinlərinin təxliyəsi üçün əlavə dəhliz açıb

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) fələstinlilərin Qəzza şəhərini tərk edə bilməsi üçün 48 saat müddətinə əlavə təhlükəsiz dəhlizin açıldığını bəyan edib. 

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi IDF-in mətbuat xidmətinə istinadən bildirib.

    Nəşr qeyd edib ki, dəhliz HƏMAS-a qarşı əməliyyat dövründə mülki əhalinin şəhərdən təxliyəsi ilə bağlı səylər çərçivəsində açılıb. 

    Xatırladaq ki, avqustun 20-də İsrail ordusu Qəzza şəhərinə hücuma başlayıb.

