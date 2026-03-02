ЦАХАЛ: Операция в отношении Ирана продлится больше недели
- 02 марта, 2026
- 17:40
Военная операция Израиля в отношении Ирана продлится как минимум больше недели.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что в ходе последних ударов по Ирану были поражены объекты, а также пусковые установки баллистических ракет и объекты противовоздушной обороны.
По данным военных, иранские ядерные объекты пока не являются целью атак, но входят в число целей Израиля и США.
