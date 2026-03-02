ЦАХАЛ: Операция в отношении Ирана продлится больше недели

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 02 марта, 2026
    • 17:40
    Военная операция Израиля в отношении Ирана продлится как минимум больше недели.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Отмечается, что в ходе последних ударов по Ирану были поражены объекты, а также пусковые установки баллистических ракет и объекты противовоздушной обороны.

    По данным военных, иранские ядерные объекты пока не являются целью атак, но входят в число целей Израиля и США.

    İsrail Müdafiə Ordusu: İrana qarşı əməliyyat bir həftədən çox davam edəcək
    Israeli military says it expects Iran operation to take more than one week

