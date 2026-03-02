ЦАХАЛ: Операция в отношении Ирана продлится больше недели

Военная операция Израиля в отношении Ирана продлится как минимум больше недели.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в ходе последних ударов по Ирану были поражены объекты, а также пусковые установки баллистических ракет и объекты противовоздушной обороны.

По данным военных, иранские ядерные объекты пока не являются целью атак, но входят в число целей Израиля и США.