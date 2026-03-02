İsrail Müdafiə Ordusu: İrana qarşı əməliyyat bir həftədən çox davam edəcək
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 18:01
İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı ən azı bir həftədən çox davam edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun məlumatında deyilir.
Qeyd olunur ki, İrana son zərbələr zamanı obyektlər, eləcə də ballistik raket buraxılış qurğuları və hava hücumundan müdafiə obyektləri vurulub.
Hərbçilərin məlumatına görə, İranın nüvə obyektləri hələlik hücumların hədəfi deyil, lakin İsrail və ABŞ-nin hədəfləri sırasına daxildir.
Son xəbərlər
18:13
Rəy
Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidentinə etimadnaməsini təqdim edibXarici siyasət
18:12
İsrail Livanda "Hizbullah"a qarşı əməliyyata başlayıb, Beyrutda partlayışlar eşidilir - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:10
Dövlət Türizm Agentliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənibDaxili siyasət
18:04
İsrailin Sərab şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində 5 nəfər ölübRegion
18:01
Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblərFərdi
18:01
Foto
Ramin Məmmədov Türkiyədə səfərdədirDin
18:01
İsrail Müdafiə Ordusu: İrana qarşı əməliyyat bir həftədən çox davam edəcəkDigər ölkələr
17:58
ABŞ İranla bağlı genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarında əlavə itkilər gözləyirDigər ölkələr
17:57