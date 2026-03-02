İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 18:01
    İsrail Müdafiə Ordusu: İrana qarşı əməliyyat bir həftədən çox davam edəcək

    İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı ən azı bir həftədən çox davam edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun məlumatında deyilir.

    Qeyd olunur ki, İrana son zərbələr zamanı obyektlər, eləcə də ballistik raket buraxılış qurğuları və hava hücumundan müdafiə obyektləri vurulub.

    Hərbçilərin məlumatına görə, İranın nüvə obyektləri hələlik hücumların hədəfi deyil, lakin İsrail və ABŞ-nin hədəfləri sırasına daxildir.

    İrana hərbi zərbələr İsrail Müdafiə Ordusu
    ЦАХАЛ: Операция в отношении Ирана продлится больше недели
    Israeli military says it expects Iran operation to take more than one week

