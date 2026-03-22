ЦАХАЛ объявил о завершении новой серии ударов по военным объектам в Тегеране

Военно-воздушные силы Израиля завершили очередную масштабную серию ударов по военным объектам в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно информации, среди целей была база, предназначенная для подготовки личного состава, где, как утверждает израильская сторона, хранились зенитные ракеты. Кроме того, ударам подвергся объект Министерства обороны Ирана, на котором, по данным ЦАХАЛ, производилось и складировалось вооружение, а также оружейный завод ВВС Корпуса стражей исламской революции.

Израильская армия обороны также заявила, что атаки были нанесены по штабам министерства разведки и сил внутренней безопасности Ирана.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал объекты в Израиле, объявив о начале масштабной ответной операции. Также ударам подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана 1 марта официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи. Отмечается, что аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля в своей резиденции в результате совместной атаки США и Израиля.