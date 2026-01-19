Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЦАХАЛ объявил о начале "широкомасштабной" контртеррористической операции в Хевроне

    19 января, 2026
    09:41
    ЦАХАЛ объявил о начале широкомасштабной контртеррористической операции в Хевроне

    Армия обороны Израиля ( ЦАХАЛ) заявила, что минувшей ночью начала "широкомасштабную" контртеррористическую операцию в городе Хеврон на Западном берегу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

    Согласно информации, рейд, проводимый в районе Джабаль Джохар в городе, направлен на "разрушение инфраструктуры террористов, изъятие незаконно хранящегося оружия и укрепление безопасности в этом районе".

    В Армии обороны Израиля заявляют, что операция, как ожидается, продлится несколько дней.

    Лента новостей