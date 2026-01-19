İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İsrail İordan çayının qərb sahilində genişmiqyaslı əməliyyata başlayıb

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 09:59
    İsrail İordan çayının qərb sahilində genişmiqyaslı əməliyyata başlayıb

    İsrail Müdafiə Ordusu ötən gecə İordan çayının qərb sahilindəki Xevron şəhərində genişmiqyaslı antiterror əməliyyatına başladığını bəyan edib.

    Bu barədə "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, şəhərin Cəbəl Cohar rayonunda keçirilən reyd terrorçuların infrastrukturunu dağıtmaq, qanunsuz şəkildə saxlanılan silahları müsadirə etmək və ərazidə təhlükəsizliyi gücləndirmək məqsədi daşıyır.

    Müdafiə Ordusu əməliyyatın bir neçə gün davam edəcəyini bildirib.

    İsrail Xevron əməliyyatı 2026 İordan çayının qərb sahili Fələstin-İsrail gərginliyi Region Xəbərləri
    ЦАХАЛ объявил о начале "широкомасштабной" контртеррористической операции в Хевроне
    IDF announces launch of 'wide-scale' counter-terrorism operation in Hebron

    Son xəbərlər

    10:16

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Heyətdə çox perspektivli oyunçular var"

    Futbol
    10:15

    Ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş investisiyaların həcmi açıqlanıb

    Biznes
    10:13

    "AzInTelecom" tərəfindən 58 mindən çox IMEI koda "klon" statusu verilib

    İKT
    10:05

    Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    Digər ölkələr
    10:04

    Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    10:01

    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sənayesi ötən il 5,5 % artıb

    Sənaye
    10:00

    Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən il 1,4 % böyüyüb

    Maliyyə
    09:59

    İsrail İordan çayının qərb sahilində genişmiqyaslı əməliyyata başlayıb

    Digər ölkələr
    09:56

    Ötən il Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edən əcnəbilərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti