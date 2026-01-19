İsrail İordan çayının qərb sahilində genişmiqyaslı əməliyyata başlayıb
Digər ölkələr
- 19 yanvar, 2026
- 09:59
İsrail Müdafiə Ordusu ötən gecə İordan çayının qərb sahilindəki Xevron şəhərində genişmiqyaslı antiterror əməliyyatına başladığını bəyan edib.
Bu barədə "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, şəhərin Cəbəl Cohar rayonunda keçirilən reyd terrorçuların infrastrukturunu dağıtmaq, qanunsuz şəkildə saxlanılan silahları müsadirə etmək və ərazidə təhlükəsizliyi gücləndirmək məqsədi daşıyır.
Müdafiə Ordusu əməliyyatın bir neçə gün davam edəcəyini bildirib.
