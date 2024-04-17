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ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана

ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по "военным объектам" движения "Хезболлах" в районах Накуры и Ярина на юге Ливана.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 19:38
ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам Хезболлах на юге Ливана

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по "военным объектам" движения "Хезболлах" в районах Накуры и Ярина на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Кроме того, в армии проинформировали, что "за последние несколько часов" было зафиксировано несколько запусков противотанковых ракет и БПЛА из Ливана в направлении населенного пункта Араб-эль-Арамше на севере Израиля.

В результате 14 военнослужащих получили ранения, 6 из них ранены тяжело, указали в пресс-службе. "ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велись обстрелы", - добавили военные.

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Версия на английском языке Israel strikes Hezbollah military facilities in southern Lebanon
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Livanın cənubunda "Hizbullah"ın hərbi obyektlərinə zərbələr endirib

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