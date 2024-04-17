ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по "военным объектам" движения "Хезболлах" в районах Накуры и Ярина на юге Ливана.

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по "военным объектам" движения "Хезболлах" в районах Накуры и Ярина на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Кроме того, в армии проинформировали, что "за последние несколько часов" было зафиксировано несколько запусков противотанковых ракет и БПЛА из Ливана в направлении населенного пункта Араб-эль-Арамше на севере Израиля.

В результате 14 военнослужащих получили ранения, 6 из них ранены тяжело, указали в пресс-службе. "ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велись обстрелы", - добавили военные.