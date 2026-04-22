ЦАХАЛ нанес удары по объекту "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военному объекту ливанской радикальной группировки "Хезболлах" и автомобилю, покинувшему его территорию, в южной части Ливана.

Как передает Report, об этом армейская пресс-служба заявила в Telegram.

"Военнослужащие зафиксировали на юге Ливана два транспортных средства, покинувших военное сооружение, которое использовалось "Хезболлах". Находившиеся в автомобилях боевики пересекли передовую линию обороны и приблизились к позициям войск, что создало прямую угрозу их безопасности. После подтверждения того, что данные лица нарушают режим прекращения огня и несут непосредственную угрозу, израильские ВВС атаковали один из автомобилей, а также сооружение, откуда эти лица выехали", - говорится в сообщении.

Военные также заявили о ранении двух журналистов в результате нанесенных ударов.

"ЦАХАЛ не наносит ударов по представителям прессы и предпринимает все необходимые шаги для минимизации ущерба, причиненного им, одновременно обеспечивая защиту своих военнослужащих", - заверили в армейской пресс-службе.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели, которое президент США Дональд Трамп позднее продлил на неопределенное время.

14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.