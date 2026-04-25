ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил о нанесении ударов по пусковым установкам, принадлежащим организации "Хезболлах", в трех районах на юге Ливана - Дир-аз-Захрани, Кфар-Реман и Аль-Самия.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба ЦАХАЛ.

По заявлению военных, пораженные объекты представляли непосредственную угрозу для сил ЦАХАЛ и граждан Израиля. Отмечается, что удары были нанесены в рамках продолжающихся действий в приграничной зоне, направленных на устранение потенциальных угроз.