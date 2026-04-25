    İsrail ordusu Livanın cənubunda Hizbullah mövqelərinə zərbələr endirib

    İsrail Müdafiə Ordusu Livanın cənubundakı üç rayonda - Dir-əz-Zəhrani, Kfar-Reman və Əl-Samiyədə "Hizbullah" qruplaşmasına məxsus raket buraxılış qurğularına zərbələr endirdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Hərbçilərin açıqlamasına görə, vurulan mövqelər İsrail Müdafiə Ordusu və vətəndaşlar üçün birbaşa təhlükə yaradırdı. Qeyd olunur ki, zərbələr sərhədyanı zonada potensial təhlükələrin aradan qaldırılmasına yönəlmiş davam edən fəaliyyətlər çərçivəsində endirilib.

    İsrail-Livan münaqişəsi Hizbullah qruplaşması
    ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана
    IDF says it struck Hezbollah rocket launchers in south Lebanon overnight

