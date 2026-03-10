ЦАХАЛ нанес удары по объектам финансовой структуры "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам финансовой структуры "Аль-Кард аль-Хасан", связанной с группировкой "Хезболлах".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армии, израильские военные завершили очередную серию атак по объектам организации.

По данным ЦАХАЛ, за прошедшую неделю ударам подверглись около 30 объектов "Аль-Кард аль -Хасан".

"Истребители ВВС под руководством военной разведки накануне завершили очередную волну ударов по активам и хранилищам денежных средств организации "Аль-Кард аль-Хасан", которые использовались для финансирования деятельности радикальной организации "Хезболлах"", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эти средства направлялись на закупку оружия, средств производства, а также на выплату зарплат боевикам. В израильской армии также подчеркнули, что на протяжении многих лет жители Ливана находятся в условиях экономического и гуманитарного кризиса, которым, по утверждению ЦАХАЛ, пользуется "Хезболлах". По данным военных, организация усугубляет положение населения и использует кризис для усиления зависимости граждан и расширения своего военного влияния.

"Экономическая деятельность "Хезболлах", а также работа филиалов ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан" представляют угрозу для граждан Израиля", - отмечается в заявлении.