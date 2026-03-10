Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЦАХАЛ нанес удары по объектам финансовой структуры "Хезболлах"

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 10:32
    ЦАХАЛ нанес удары по объектам финансовой структуры Хезболлах

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам финансовой структуры "Аль-Кард аль-Хасан", связанной с группировкой "Хезболлах".

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армии, израильские военные завершили очередную серию атак по объектам организации.

    По данным ЦАХАЛ, за прошедшую неделю ударам подверглись около 30 объектов "Аль-Кард аль -Хасан".

    "Истребители ВВС под руководством военной разведки накануне завершили очередную волну ударов по активам и хранилищам денежных средств организации "Аль-Кард аль-Хасан", которые использовались для финансирования деятельности радикальной организации "Хезболлах"", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что эти средства направлялись на закупку оружия, средств производства, а также на выплату зарплат боевикам. В израильской армии также подчеркнули, что на протяжении многих лет жители Ливана находятся в условиях экономического и гуманитарного кризиса, которым, по утверждению ЦАХАЛ, пользуется "Хезболлах". По данным военных, организация усугубляет положение населения и использует кризис для усиления зависимости граждан и расширения своего военного влияния.

    "Экономическая деятельность "Хезболлах", а также работа филиалов ассоциации "Аль-Кард аль-Хасан" представляют угрозу для граждан Израиля", - отмечается в заявлении.

    Израиль Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Аль-Кард аль-Хасан группировка Хезболлах
    İsrail ordusu "Hizbullah"ın maliyyə strukturu obyektlərinə zərbələr endirib
    Wave of airstrikes hit organization managing Hezbollah's cashflow
    Ты - Король

    Последние новости

    11:02

    В Израиле пострадали свыше 190 человек из-за боевых действий на Ближнем Востоке

    Другие страны
    11:02

    Торговый оборот в Баку в январе увеличился более чем на 4%

    Бизнес
    11:01

    Из Ирана в Азербайджан с 28 февраля эвакуированы свыше 2 тыс. человек из 69 стран

    Внутренняя политика
    10:55

    Иран атаковал военную базу США Харир в Иракском Курдистане

    В регионе
    10:47

    Премьер-министр 13 марта представит доклад Милли Меджлису

    Милли Меджлис
    10:43

    Цены на золото выросли более чем на 1,4% на фоне спроса на надежные активы

    Финансы
    10:38

    В Баку среднемесячная зарплата выросла почти на 9%

    Бизнес
    10:38

    В Баку объем оборота общественного питания вырос на 10%

    Бизнес
    10:37

    Индия ищет варианты безопасного вывода 36 своих судов через Ормузский пролив

    Другие страны
    Лента новостей