İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İsrail ordusu "Hizbullah"ın maliyyə strukturu obyektlərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 10:47
    İsrail ordusu Hizbullahın maliyyə strukturu obyektlərinə zərbələr endirib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) "Hizbullah" təşkilatı ilə əlaqəli "Əl-Qərd əl-Həsən" maliyyə strukturunun obyektlərinə zərbələr endirib.

    "Report" ordunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, İsrail hərbçiləri təşkilatın obyektlərinə növbəti silsilə hücumları başa çatdırıb.

    İsrail Müdafiə Qüvvələrinin məlumatına görə, ötən həftə ərzində "Əl-Qərd əl-Həsən"in təxminən 30 obyekti zərbələrə məruz qalıb.

    "Hərbi kəşfiyyatın rəhbərliyi altında HHQ-nin qırıcı təyyarələri ötən gün "Hizbullah"ın fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunan "Əl-Qərd əl-Həsən" təşkilatının aktivlərinə və pul vəsaitlərinin saxlanc yerlərinə növbəti zərbə dalğasını başa çatdırıb", - bəyanatda deyilir.

    Qeyd olunub ki, bu vəsaitlər silah alışına, istehsal vasitələrinə, həmçinin döyüşçülərə radikal fəaliyyətdə iştiraka görə əməkhaqqı ödənişlərinə yönləndirilirdi.

    İsrail ordusunda vurğulayıblar ki, Livan sakinləri uzun illərdir, iqtisadi və humanitar böhran şəraitində yaşayır, "Hizbullah" isə bu vəziyyətdən istifadə edir. Hərbçilərin məlumatına görə, təşkilat əhalinin vəziyyətini daha da ağırlaşdırır və böhrandan vətəndaşların asılılığını artırmaq, öz hərbi nüfuzunu genişləndirmək üçün istifadə edir.

    "Hizbullah"ın iqtisadi fəaliyyəti, eləcə də "Əl-Qərd əl-Həsən" assosiasiyasının filiallarının fəaliyyəti İsrail vətəndaşları üçün təhlükə yaradır", - bəyanatda qeyd olunur.

    İsrail Müdafiə Qüvvələri Hizbullah qruplaşması
    ЦАХАЛ нанес удары по объектам финансовой структуры "Хезболлах"
    Wave of airstrikes hit organization managing Hezbollah's cashflow

    Son xəbərlər

    11:21

    Ruslan Paşayev: "Əsas hədəfimiz Bakıda keçiriləcək dünya çempionatıdır"

    Fərdi
    11:16

    FHN: Ötən çərşənbə axşamı tonqalla bağlı 10 yanğın hadisəsinə çıxış qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    11:13
    Video

    Caliber.az portalının 5 yaşı tamam olur

    Media
    11:09

    Yaxın Şərqdən 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı Bakıya təxliyə olunur - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    11:08

    Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlara görə İsraildə 191 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    11:08

    Türkiyə Malatyada "Patriot" sistemi yerləşdirir

    Region
    11:07

    TDT rəqabət qurumları rəhbərlərinin üçüncü iclası iyunda Şuşada baş tutacaq

    Xarici siyasət
    11:06

    Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi üçün 4 xidməti minik avtomobili ayrılıb

    Maliyyə
    11:04

    Zaur Mikayılovun vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti