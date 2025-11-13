ЦАХАЛ нанес удар по оружейному складу "Хезболлы" в Ливане
- 13 ноября, 2025
- 11:48
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сегодня утром нанесла авиаудары по складу оружия "Хезболлы" и прилегающему подземному объекту на юге Ливана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу ЦАХАЛ в соцсети Х .
Согласно информации, объект располагался рядом с общественным спортивно-развлекательным центром.
По словам военных, это "служит очередным примером циничного использования "Хезболлой" ливанских мирных жителей в качестве живого щита для своих операций".
