Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    ЦАХАЛ нанес удар по оружейному складу "Хезболлы" в Ливане

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 11:48
    ЦАХАЛ нанес удар по оружейному складу Хезболлы в Ливане

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сегодня утром нанесла авиаудары по складу оружия "Хезболлы" и прилегающему подземному объекту на юге Ливана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу ЦАХАЛ в соцсети Х .

    Согласно информации, объект располагался рядом с общественным спортивно-развлекательным центром.

    По словам военных, это "служит очередным примером циничного использования "Хезболлой" ливанских мирных жителей в качестве живого щита для своих операций".

    Израиль Хезболла Ливан ЦАХАЛ
    İsrail Livanda "Hizbullah"ın silah anbarına zərbələr endirib

    Последние новости

    12:09

    В 2026 году в госбюджете на мероприятия по вопросам семьи, женщин и детей предусмотрено 11,3 млн манатов

    Финансы
    12:09

    Рассмотрение проекта госбюджета в парламенте Армении отложили из-за отсутствия кворума

    В регионе
    12:07

    AMADA наказало 13 спортсменов за нарушение антидопинговых правил

    Индивидуальные
    12:06

    Гималай Мамишов: Расходы бюджета выросли на 30% по сравнению с 2022 годом

    Финансы
    12:03

    Сын осужденного за покушение на Фазиля Мустафу приговорен к 10 годам тюрьмы

    Происшествия
    12:02

    Сегодня состоится открытие бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

    Внешняя политика
    12:00

    ЕК передаст Украине около €6 млрд за счет дохода от активов России

    Другие страны
    11:57

    Аида Балаева: Казахстан уделяет особое внимание укреплению межконфессионального диалога

    Внешняя политика
    11:57

    Иностранные специалисты смогут получить визу и ВНЖ в Азербайджане по упрощенной процедуре

    Внутренняя политика
    Лента новостей