İsrail Livanda "Hizbullah"ın silah anbarına zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 13 noyabr, 2025
- 11:58
İsrail Müdafiə Ordusu (IDF) bu gün səhər saatlarında Livanın cənubunda "Hizbullah"ın silah anbarına və yaxınlıqdakı yeraltı obyektə zərbələr endirib.
Bu barədə "Report" IDF-nin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, obyekt ictimai idman və əyləncə mərkəzinin yaxınlığında yerləşib.
Hərbçilərin sözlərinə görə, bu, "Hizbullah"ın öz əməliyyatları üçün Livanın mülki əhalisini canlı qalxan kimi istifadə etməsinin daha bir nümunəsidir".
