İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Prezident: 2025-ci il Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin kontekstində də tarixi il sayıla bilər

    Xarici siyasət
    • 05 yanvar, 2026
    • 21:08
    Prezident: 2025-ci il Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin kontekstində də tarixi il sayıla bilər

    Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin kontekstində də 2025-ci il tarixi il sayıla bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.

    Amerikadakı anti-Azərbaycan qüvvələrin, erməni lobbisinin fəaliyyəti nəticəsində qəbul olunan 907-ci düzəlişin ABŞ ilə Azərbaycan arasında genişmiqyaslı münasibətlərin qurulmasına imkan vermədiyini qeyd edən dövlətimizin başçısı artıq bu məhdudiyyətin aradan qaldırıldığını vurğulayaraq deyib: "Bunun təbii ki, iki əsas səbəbi var: Birincisi, Azərbaycan-Ermənistan müharibəsinin rəsmən sona çatması, ikincisi, Amerikada Prezident Tramp administrasiyasının hakimiyyətdə olması. Bu administrasiya çox praqmatik, çox peşəkar və Amerikanın milli maraqlarının nə olduğunu çox yaxşı bilən üzvlərdən ibarətdir, Prezident başda olmaq şərti ilə".

    Prezident İlham Əliyev özünün də iştirakı ilə Ağ Evdə keçirilən mərasimdə Prezident Donald Trampın 907-ci düzəlişə son qoymasının rəmzi məna daşıdığını ifadə edib.

    İlham Əliyev Azərbaycan-Amerika münasibətləri müsahibə
    Ильхам Алиев: 2025 год можно считать историческим и в контексте азербайджано-американских отношений
    President of Azerbaijan: 2025 can be considered a historic year in the context of Azerbaijan-US relations

    Son xəbərlər

    21:42

    Ərdoğan ilə Tramp arasında telefon danışığı olub

    Region
    21:39

    Maduro bütün ittihamları rədd edib və özünü "hərbi əsir" adlandırıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    21:33

    Prezident: Dünyada beynəlxalq hüquq deyilən məsələ yoxdur

    Xarici siyasət
    21:29

    Ərdoğan: Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudur

    Region
    21:27

    İlham Əliyev: Mərkəzi Asiyanı Qərblə birləşdirə biləcək yeganə etibarlı ölkə Azərbaycandır

    Xarici siyasət
    21:25

    Prezident: Böyük əhəmiyyət daşıyan hadisələrdən biri də Çinlə strateji tərəfdaşlığımızdır

    Xarici siyasət
    21:25

    Dövlət başçısı: D-8 təşkilatına üzv olmağımızı çox böyük nailiyyət kimi qiymətləndirirəm

    Xarici siyasət
    21:25

    Venesuelada səfərbərlik və hərbi rejim elan edilib

    Digər ölkələr
    21:23

    Azərbaycan Prezidenti: Biz Konqresin 907-ci düzəlişi aradan qaldıracağını gözləyirik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti