    Внешняя политика
    • 05 января, 2026
    • 21:12
    Ильхам Алиев: 2025 год можно считать историческим и в контексте азербайджано-американских отношений

    2025 год можно считать историческим и в контексте азербайджано-американских отношений.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 5 января.

    Отметив, что 907-я поправка, принятая в результате деятельности антиазербайджанских сил и армянского лобби в Америке, не позволяла наладить широкомасштабные отношения между США и Азербайджаном, глава государства подчеркнул, что этого ограничения уже нет: "Конечно, этому есть две основные причины: во-первых, официальное окончание войны между Азербайджаном и Арменией, во-вторых, нахождение у власти в Америке администрации президента Трампа. Эта администрация очень прагматичная, очень профессиональная, ее члены во главе с Президентом прекрасно знают, каковы национальные интересы Америки".

    Президент Ильхам Алиев сказал, что отмена президентом Дональдом Трампом 907-й поправки на состоявшейся в Белом доме церемонии с участием главы нашего государства носит символический смысл.

