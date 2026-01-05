İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Sabah"ın avrokuboklarda ilk qolunun müəllifi ilə yollar ayrılıb

    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 21:03
    Sabahın avrokuboklarda ilk qolunun müəllifi ilə yollar ayrılıb

    "Sabah" müdafiəçi Boyan Letiçlə yollarını ayırıb.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, futbolçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Boyan Letiç 2022-ci ilin fevralından "Sabah"ın üzvü idi. O, "bayquşlar"ın heyətində ümumilikdə 125 oyun keçirib.

    Letiç "Sabah"ın tarixində önəmli rol oynamış futbolçulardandır. 33 yaşlı müdafiəçi komandanın tarixi ərzində ən çox oyun keçirmiş ikinci oyunçu olmaqla yanaşı, həm də "Sabah"ın avrokuboklarda ilk qolunun müəllifidir.

    Letiç "Sabah"ın heyətində Premyer Liqanın gümüş və bürünc medallarını qazanıb, Azərbaycan Kubokunun qalibi olub.

    Boyan Letiç "Sabah" klubu yollarını ayırıb

    Son xəbərlər

    21:42

    Ərdoğan ilə Tramp arasında telefon danışığı olub

    Region
    21:39

    Maduro bütün ittihamları rədd edib və özünü "hərbi əsir" adlandırıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    21:33

    Prezident: Dünyada beynəlxalq hüquq deyilən məsələ yoxdur

    Xarici siyasət
    21:29

    Ərdoğan: Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudur

    Region
    21:27

    İlham Əliyev: Mərkəzi Asiyanı Qərblə birləşdirə biləcək yeganə etibarlı ölkə Azərbaycandır

    Xarici siyasət
    21:25

    Prezident: Böyük əhəmiyyət daşıyan hadisələrdən biri də Çinlə strateji tərəfdaşlığımızdır

    Xarici siyasət
    21:25

    Dövlət başçısı: D-8 təşkilatına üzv olmağımızı çox böyük nailiyyət kimi qiymətləndirirəm

    Xarici siyasət
    21:25

    Venesuelada səfərbərlik və hərbi rejim elan edilib

    Digər ölkələr
    21:23

    Azərbaycan Prezidenti: Biz Konqresin 907-ci düzəlişi aradan qaldıracağını gözləyirik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti