    ЦАХАЛ нанес удар по командному центру ХАМАС в Ливане

    
    • 20 февраля, 2026
    • 20:33
    ЦАХАЛ нанес удар по командному центру ХАМАС в Ливане

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру движения ХАМАС на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

    По данным армии, этот командный центр недавно использовался ХАМАС для планирования и подготовки атак против израильских войск, а также для проведения тренировок, направленных на реализацию различных планов нападений на Израиль и его военные силы.

    "ЦАХАЛ действует против укреплений террористической организации ХАМАС в Ливане и будет продолжать решительно пресекать деятельность ХАМАС в любых местах их расположения, чтобы устранить любую угрозу для граждан государства Израиль и армии", - говорится в сообщении.

