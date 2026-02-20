ЦАХАЛ нанес удар по командному центру ХАМАС в Ливане
- 20 февраля, 2026
- 20:33
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру движения ХАМАС на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
По данным армии, этот командный центр недавно использовался ХАМАС для планирования и подготовки атак против израильских войск, а также для проведения тренировок, направленных на реализацию различных планов нападений на Израиль и его военные силы.
"ЦАХАЛ действует против укреплений террористической организации ХАМАС в Ливане и будет продолжать решительно пресекать деятельность ХАМАС в любых местах их расположения, чтобы устранить любую угрозу для граждан государства Израиль и армии", - говорится в сообщении.
