ЦАХАЛ нанес удар по командному центру ХАМАС в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру движения ХАМАС на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным армии, этот командный центр недавно использовался ХАМАС для планирования и подготовки атак против израильских войск, а также для проведения тренировок, направленных на реализацию различных планов нападений на Израиль и его военные силы.

"ЦАХАЛ действует против укреплений террористической организации ХАМАС в Ливане и будет продолжать решительно пресекать деятельность ХАМАС в любых местах их расположения, чтобы устранить любую угрозу для граждан государства Израиль и армии", - говорится в сообщении.