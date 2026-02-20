İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İsrail ordusu Livanda HƏMAS-ın komanda mərkəzinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 20:45
    İsrail Müdafiə Ordusu Livanın cənubunda HƏMAS hərəkatının komanda mərkəzinə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, həmin komanda mərkəzi bu yaxınlarda HƏMAS tərəfindən İsrail qoşunlarına qarşı hücumların planlaşdırılması və hazırlanması, eləcə də İsrailə və onun hərbi qüvvələrinə qarşı müxtəlif hücum planlarının reallaşdırılmasına yönəlmiş təlimlərin keçirilməsi üçün istifadə olunub.

    "İsrail Müdafiə Ordusu Livanda HƏMAS-ın mövqelərinə qarşı əməliyyatlar aparır və İsrail dövlətinin vətəndaşları ilə ordusu üçün istənilən təhlükəni aradan qaldırmaq məqsədilə bu terror təşkilatının yerləşdiyi bütün yerlərdə onun fəaliyyətinin qarşısını qətiyyətlə almağa davam edəcək.", - məlumatda bildirilib.

    ЦАХАЛ нанес удар по командному центру ХАМАС в Ливане
    IDF strikes Hamas command center in Lebanon

