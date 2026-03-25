    ЦАХАЛ нанес удар по единственному в Иране подводному исследовательскому центру

    Другие страны
    • 25 марта, 2026
    • 15:35
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по иранскому подводному исследовательскому центру в Исфахане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

    Этот центр является единственным в Иране предприятием, ответственным за проектирование и разработку подводных лодок и систем обеспечения для военно-морского флота (ВМФ). Кроме того, на этом объекте производятся различные модели беспилотных летательных аппаратов.

    "Нанесенный удар (во вторник, 24 марта) значительно ограничит возможности Ирана по производству новых и современных подводных лодок для ВМФ, а также по модернизации существующего флота. ЦАХАЛ продолжит наносить удары по военной промышленности Ирана, чтобы подорвать имеющиеся производственные возможности", - отмечается в сообщении.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Подводный исследовательский центр в Исфахане
    İsrail İranın yeganə sualtı tədqiqat mərkəzinə zərbə endirib
    IDF strikes Iran's only submarine research center
