ЦАХАЛ нанес удар по единственному в Иране подводному исследовательскому центру

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по иранскому подводному исследовательскому центру в Исфахане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Этот центр является единственным в Иране предприятием, ответственным за проектирование и разработку подводных лодок и систем обеспечения для военно-морского флота (ВМФ). Кроме того, на этом объекте производятся различные модели беспилотных летательных аппаратов.

"Нанесенный удар (во вторник, 24 марта) значительно ограничит возможности Ирана по производству новых и современных подводных лодок для ВМФ, а также по модернизации существующего флота. ЦАХАЛ продолжит наносить удары по военной промышленности Ирана, чтобы подорвать имеющиеся производственные возможности", - отмечается в сообщении.