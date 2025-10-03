Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Другие страны
    ЦАХАЛ нанес авиаудар на юге Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по объектам радикальной группировки "Хезболлах" на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    По данным военных, объект, по которому ЦАХАЛ нанес удар, находился в районе замка Бофор.

    Армейская пресс-служба заявила, что обнаружила "террористическую активность" на объекте, а в результате удара была поражена подземная инфраструктура и вооружение боевиков.

    Израиль Ливан "Хезболлах" ЦАХАЛ Ближний Восток
    İsrail ordusu Livana zərbə endirib
    IDF airstrikes hit Hezbollah terror site in area of Beaufort in south Lebanon

