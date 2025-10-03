ЦАХАЛ нанес авиаудар на юге Ливана
Другие страны
- 03 октября, 2025
- 09:59
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по объектам радикальной группировки "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
По данным военных, объект, по которому ЦАХАЛ нанес удар, находился в районе замка Бофор.
Армейская пресс-служба заявила, что обнаружила "террористическую активность" на объекте, а в результате удара была поражена подземная инфраструктура и вооружение боевиков.
Последние новости
10:26
Заповедник "Юхары Баш" в Шеки будет реконструированТуризм
10:25
Видео
Гол футболиста "Карабаха" признан лучшим во втором игровом дне ЛЧ УЕФАФутбол
10:19
Суд по делу граждан Армении, обвиняемых в убийствах, продолжится на следующей неделеПроисшествия
10:18
Казахстан и Венгрия построят грузовой терминал в БудапештеВ регионе
09:59
ЦАХАЛ нанес авиаудар на юге ЛиванаДругие страны
09:51
Видео
На НПЗ Chevron в Калифорнии произошел взрывДругие страны
09:49
Азербайджанская нефть продолжает дешеветьЭнергетика
09:46
Безработица в Японии в августе выросла до 2,6%Другие страны
09:45