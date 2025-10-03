ЦАХАЛ нанес авиаудар на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по объектам радикальной группировки "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

По данным военных, объект, по которому ЦАХАЛ нанес удар, находился в районе замка Бофор.

Армейская пресс-служба заявила, что обнаружила "террористическую активность" на объекте, а в результате удара была поражена подземная инфраструктура и вооружение боевиков.