    İsrail ordusu Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 10:11
    İsrail Müdafiə Ordusu Livanın cənubunda radikal "Hizbullah" qruplaşmasına məxsus hədəflərə hava zərbəsi endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, İsrail Ordusunun zərbə endirdiyi hədəf Bofor qalası ərazisində yerləşib.

    Ordunun mətbuat xidməti qeyd edib ki, zərbə nəticəsində döyüşçülərin yeraltı infrastrukturu vurulub.

    İsrail Livan "Hizbullah"
    ЦАХАЛ нанес авиаудар на юге Ливана
    IDF airstrikes hit Hezbollah terror site in area of Beaufort in south Lebanon

