İsrail ordusu Livana zərbə endirib
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2025
- 10:11
İsrail Müdafiə Ordusu Livanın cənubunda radikal "Hizbullah" qruplaşmasına məxsus hədəflərə hava zərbəsi endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, İsrail Ordusunun zərbə endirdiyi hədəf Bofor qalası ərazisində yerləşib.
Ordunun mətbuat xidməti qeyd edib ki, zərbə nəticəsində döyüşçülərin yeraltı infrastrukturu vurulub.
