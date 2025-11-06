Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ЦАХАЛ начала серию атак по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 18:20
    ЦАХАЛ начала серию атак по объектам Хезболлах на юге Ливана

    Армия обороны Израиля начала серию атак по инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно информации, авиаудары были нанесены после того, как ЦАХАЛ объявил об эвакуации в районах Айта-эль-Джабаль, Тайбе и Тайр-Дебба.

    Военные также отметили, что траектория ударов на этот раз была расширена.

    Ливан ЦАХАЛ авиаудары

