ЦАХАЛ начала серию атак по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Армия обороны Израиля начала серию атак по инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, авиаудары были нанесены после того, как ЦАХАЛ объявил об эвакуации в районах Айта-эль-Джабаль, Тайбе и Тайр-Дебба.

Военные также отметили, что траектория ударов на этот раз была расширена.