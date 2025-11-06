ЦАХАЛ начала серию атак по объектам "Хезболлах" на юге Ливана
- 06 ноября, 2025
- 18:20
Армия обороны Израиля начала серию атак по инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно информации, авиаудары были нанесены после того, как ЦАХАЛ объявил об эвакуации в районах Айта-эль-Джабаль, Тайбе и Тайр-Дебба.
Военные также отметили, что траектория ударов на этот раз была расширена.
