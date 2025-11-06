İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah" hədəflərinə qarşı silsilə hücumlara başlayıb

    Digər ölkələr
    06 noyabr, 2025
    18:59
    İsrail Livanın cənubunda Hizbullah hədəflərinə qarşı silsilə hücumlara başlayıb

    İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubunda "Hizbullah"ın infrastrukturuna silsilə hücumlara başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zərbələr İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Ayta əl-Cəbəl, Taybe və Tayr-Debba bölgələrində təxliyə elan etdikdən sonra endirilib.

    Hərbçilər həmçinin qeyd ediblər ki, bu dəfə zərbələrin trayektoriyası genişləndirilib.

