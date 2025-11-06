İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah" hədəflərinə qarşı silsilə hücumlara başlayıb
- 06 noyabr, 2025
- 18:59
İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubunda "Hizbullah"ın infrastrukturuna silsilə hücumlara başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, zərbələr İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Ayta əl-Cəbəl, Taybe və Tayr-Debba bölgələrində təxliyə elan etdikdən sonra endirilib.
Hərbçilər həmçinin qeyd ediblər ki, bu dəfə zərbələrin trayektoriyası genişləndirilib.
