    ЦАХАЛ начал новую волну ударов по Тегерану

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 09:56
    ЦАХАЛ начал новую волну ударов по Тегерану

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой волны ударов по Тегерану.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская служба.

    "Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по Тегерану. ЦАХАЛ сообщил о начале масштабной серии атак по объектам инфраструктуры в различных районах столицы Ирана", - говорится в сообщении.

    İsrail ordusu İranın paytaxtına genişmiqyaslı hücumlar həyata keçirir
    IDF launches new wave of strikes on Tehran
