ЦАХАЛ начал новую волну ударов по Тегерану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой волны ударов по Тегерану.

Как передает Report, об этом сообщила армейская служба.

"Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по Тегерану. ЦАХАЛ сообщил о начале масштабной серии атак по объектам инфраструктуры в различных районах столицы Ирана", - говорится в сообщении.