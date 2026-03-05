ЦАХАЛ начал новую волну ударов по Тегерану
- 05 марта, 2026
- 09:56
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой волны ударов по Тегерану.
Как передает Report, об этом сообщила армейская служба.
"Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по Тегерану. ЦАХАЛ сообщил о начале масштабной серии атак по объектам инфраструктуры в различных районах столицы Ирана", - говорится в сообщении.
