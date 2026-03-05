İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 05 mart, 2026
    • 10:00
    İsrail ordusu İranın paytaxtına genişmiqyaslı hücumlar həyata keçirir

    İsrail Müdafiə Ordusu Tehrana yeni zərbə dalğasının başlandığını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hərbi xidmət bildrib.

    "İsrail Müdafiə Ordusu Tehrana yeni zərbə dalğasına başlayıb. Ordu İranın paytaxtının müxtəlif rayonlarındakı infrastruktur obyektlərinə genişmiqyaslı hücumların başlandığını bəyan edib", - məlumatda qeyd edilib.

    İsrail İsrail Müdafiə Ordusu Tehran zərbə ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    ЦАХАЛ начал новую волну ударов по Тегерану
    IDF launches new wave of strikes on Tehran

