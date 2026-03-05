İsrail ordusu İranın paytaxtına genişmiqyaslı hücumlar həyata keçirir
Digər ölkələr
- 05 mart, 2026
- 10:00
İsrail Müdafiə Ordusu Tehrana yeni zərbə dalğasının başlandığını elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hərbi xidmət bildrib.
"İsrail Müdafiə Ordusu Tehrana yeni zərbə dalğasına başlayıb. Ordu İranın paytaxtının müxtəlif rayonlarındakı infrastruktur obyektlərinə genişmiqyaslı hücumların başlandığını bəyan edib", - məlumatda qeyd edilib.
