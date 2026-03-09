ЦАХАЛ начал новую волну ударов по объектам в центральной части Ирана
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 08:51
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к нанесению новой волны ударов по объектам инфраструктуры в центральной части Ирана.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"ЦАХАЛ только что начал дополнительную волну ударов по инфраструктуре в центральной части Ирана", - говорится в сообщении.
