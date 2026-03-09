ЦАХАЛ начал новую волну ударов по объектам в центральной части Ирана

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 08:51
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к нанесению новой волны ударов по объектам инфраструктуры в центральной части Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "ЦАХАЛ только что начал дополнительную волну ударов по инфраструктуре в центральной части Ирана", - говорится в сообщении.

    İsrail İranın mərkəzindəki hədəflərə qarşı yeni zərbələrə başlayıb
    IDF launches fresh wave of strikes in central Iran
