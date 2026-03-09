İsrail İranın mərkəzindəki hədəflərə qarşı yeni zərbələrə başlayıb

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 09 mart, 2026
    • 08:57
    İsrailin Müdafiə Ordusu İranın mərkəzindəki infrastruktur obyektlərinə yeni hücumlara başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun mətbuat xidməti xəbər verib.

    "İsrail Ordusu İranın mərkəzindəki infrastruktura qarşı əlavə hücum dalğasına başlayıb", - bəyanatda deyilir.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsraildəki obyektlərə hücum edərək, genişmiqyaslı cavab əməliyyatı başladığını açıqlayıb. Həmçinin ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb.

    ЦАХАЛ начал новую волну ударов по объектам в центральной части Ирана
    IDF launches fresh wave of strikes in central Iran

