İsrail İranın mərkəzindəki hədəflərə qarşı yeni zərbələrə başlayıb
Digər ölkələr
- 09 mart, 2026
- 08:57
İsrailin Müdafiə Ordusu İranın mərkəzindəki infrastruktur obyektlərinə yeni hücumlara başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun mətbuat xidməti xəbər verib.
"İsrail Ordusu İranın mərkəzindəki infrastruktura qarşı əlavə hücum dalğasına başlayıb", - bəyanatda deyilir.
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsraildəki obyektlərə hücum edərək, genişmiqyaslı cavab əməliyyatı başladığını açıqlayıb. Həmçinin ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb.
