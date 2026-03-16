ЦАХАЛ начал новую операцию на юге Ливана

Армия обороны Израиля вновь заявила о проведении ограниченной военной операции на юге Ливана для противодействия радикальной группировки "Хезболлах".

Как передает Report, об этом говорится в официальном сообщении армейской пресс-службы.

"Войска ЦАХАЛ начали ограниченные и целенаправленные сухопутные операции против ключевых опорных пунктов "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что операция является частью мер по уничтожению инфраструктуры группировки и ликвидации ее членов, действующих в районе юга Ливана.