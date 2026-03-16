İsrail ordusu Livanın cənubunda yeni əməliyyata başlayıb
Digər ölkələr
- 16 mart, 2026
- 11:06
İsrail Müdafiə Ordusu "Hizbullah" qruplaşmasına qarşı mübarizə məqsədilə Livanın cənubunda məhdud hərbi əməliyyat keçirdiyini bəyan edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin rəsmi məlumatında bildirilib.
"İsrail Müdafiə Ordusunun qoşunları Livanın cənubunda "Hizbullah"ın məntəqələrinə qarşı məhdud və məqsədyönlü quru əməliyyatlarına başlayıb", - məlumatda qeyd olunub.
Mətbuat xidmətindən bildirilib ki, əməliyyat Livanın cənub bölgəsində fəaliyyət göstərən qruplaşmanın infrastrukturunun məhv edilməsi üzrə tədbirlərin bir hissəsidir.
