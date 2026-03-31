BMT: Hörmüz boğazından gəmilərin tranziti 95% azalıb
Region
- 31 mart, 2026
- 00:45
ABŞ-İsrail hərbi əməliyyatının başlamasından bəri Hörmüz boğazından gəmilərin gündəlik tranziti 95%-dən çox azalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu məlumatlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının (UNCTAD) hesabatında təqdim olunur.
"Hörmüz boğazından keçən gəmiçilik iflic vəziyyətinə düşüb: tranzit trafik 95%-dən çox azalıb ki, bu da enerji resursları və gübrələrin tədarükündə fasilələrə səbəb olub", - deyə mətndə qeyd olunub.
Təşkilatın məlumatına görə, mart ayının əvvəlində boğazdan gündəlik tranzit 10 gəmidən çox olmayıb, fevralın son həftəsində isə bu rəqəm orta hesabla 103 olub.
Son xəbərlər
