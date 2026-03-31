ООН: Транзит судов через Ормузский пролив сократился на 95%

С начала американо-израильской военной операции ежедневный транзит судов через Ормузский пролив сократился более чем на 95%.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

"Судоходство через Ормузский пролив оказалось фактически парализованным: транзитный трафик сократился более чем на 95%, что привело к перебоям в поставках энергоресурсов и удобрений", - отмечается в тексте доклада.

По данным организации, в начале марта через пролив ежедневно проходило не более 10 судов, тогда как в последнюю неделю февраля этот показатель в среднем составлял 103.