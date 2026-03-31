    Dağıstanda hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları güllələnib

    Dağıstanda hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları güllələnib

    Dağıstanın Nijni Cenqutay kəndində baş verən atışma zamanı üç nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə regional Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib.

    Hazırda yaralıların həyatı üçün təhlükə yoxdur; iki nəfər əməliyyat olunub, üçüncüsü ambulator müalicə alıb.

    Regional İstintaq Komitəsi bildirib ki, 30 mart 2026-cı il tarixində, təxminən saat 19:35-də naməlum şəxs Buynaksk rayonunda hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına silahlı hücum edib. Nəticədə cinayət axtarışı idarəsinin əməkdaşları güllə yaraları alıb və xəstəxanaya aparılıblar. Hazırda bir sıra istintaq hərəkətləri aparılır.

    Dağıstan hüquq-mühafizə orqanları Atışma
    В Дагестане обстреляли сотрудников правоохранительных органов

