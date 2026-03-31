В Дагестане обстреляли сотрудников правоохранительных органов

В результате стрельбы, произошедшей в селе Нижний Дженгутай в Дагестане, три человека получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает Report, об этом проинформировало региональное Министерство здравоохранения.

В настоящее время угрозы для жизни пострадавших нет; двое были прооперированы, третий получил амбулаторное лечение.

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что 30 марта 2026 года примерно в 19:35 неизвестный совершил вооружённое нападение на сотрудников правоохранительных органов в Буйнакском районе. В результате сотрудники уголовного розыска получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. В настоящее время проводится ряд следственных действий.

